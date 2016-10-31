Вильнюс, 1 ноября, 2016, 00:06 — ИА Регнум.



Кукрыниксы. Большой вопрос. 1971

Министерство иностранных дел Литвы сегодня, 31 октября, порадовалось подписанному в воскресенье, 30 октября, соглашению ЕС и Канады о свободной торговле, которое откроет новые возможности для экспортеров и потребителей ЕС, сообщили ИА REGNUM в МИД Литвы.

По словам министра иностранных дел Линаса Линкявичюса, соглашение с Канадой создаст «исключительные условия для развития двусторонней торговли и инвестиций».

«Мы рады соглашению о свободной торговле, которое было, наконец, подписано с нашим близким партнером Канадой. Литве важна амбициозная торговая политика ЕС, которая может помочь литовским экспортерам утвердиться на новых рынках, устранить ненужные торговые барьеры и таким образом поощрять создание новых рабочих мест. Надеемся, что похожих амбициозных результатов достигнем в переговорах с США и другими мировыми торговыми партнерами», — отмечает Линкявичюс.

Соглашение ЕС и Канады аннулирует 99% пошлинных тарифов, значительно улучшает доступ к конкурсным закупкам и рынку услуг Канады, устраняет нетарифные препятствия для торговли. Прогнозируется, что после вступления в силу соглашения, двусторонняя торговля ЕС и Канады товарами и услугами вырастет до 25%.

«Соглашение значительно улучшит условия экспорта для литовских продуктов, по традиции экспортируемых в Канаду: мебели, текстильных изделий, кондиционеров, электроаппаратуры, рыболовных сетей, изделий из пластика, к которым раньше Канада применяла таможенные пошлины», — подчеркивает пресс-служба МИД Литвы.

Улучшатся условия для текстильных изделий, например, к рубашкам не будет применяться таможенная пошлина в размере 18%, для мебели, к которой Канада применяла таможенную пошлину 9,5%. Литовские производители, экспортирующие в Канаду, только на либерализации пошлин смогут сэкономить более 1 млн евро в год, уверены в ведомстве. Соглашение также создаст условия для развития экспорта литовских продуктов питания в Канаду — в два раза увеличивается квота на сыр для производителей ЕС.

Канада — двенадцатый крупнейший торговый партнер ЕС. Торговый оборот ЕС и Канады за год достигает 60 млрд евро. Литва в 2015 году эскортировала товары на сумму 164 млн евро. Торговый баланс Литвы и Канады положительный с 2002 года, в 2015 году Литва в Канаду экспортировала в 10 раз больше, чем импортировала. 99% экспорта в Канаду — продукты литовского происхождения. В 2015 году фиксировался заметный рост экспорта услуг, превышающий 9 млн евро. В 2015 году экспорт ИТ-услуг в Канаду вырос на 77%.

После того, как Европарламент одобрил подписанное ЕС и Канадой соглашение о свободной торговле, оно временно вступит в силу с начала 2017 года.