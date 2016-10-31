Лондон, 31 октября, 2016, 23:50 — ИА Регнум. Цена на нефть марки Brent поставки декабря 2016 года на лондонской бирже ICE упала на 1,5%, и достигла уровня $48,52 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Нефть

Цена нефти упала ниже отметки $50 за баррель, после того, как основные нефтедобывающие страны не смогли достичь договоренности о заморозке и сокращении объемов добычи.

По оценкам некоторых экспертов, обратный отскок цен может произойти 2 ноября, после публикации данные по запасам нефти в США.

Стоит отметить, что курс российского рубля почти не реагирует на это снижение цен нефти. Колебания курса доллара к рублю не превышают 0,38%, до уровня 63,26 руб., курс евро изменялся в пределах 0,01%, достигнув отметки 69,22 руб.