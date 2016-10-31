Вашингтон, 31 октября, 2016, 23:48 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон призвала своего соперника — кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампы раскрыть все его якобы имеющиеся связи с Кремлем. Об этом Клинтон написала в своем Twitter сегодня, 31 октября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ринг

«В связи с тем, что до выборов осталось всего 8 дней <…> Трамп должен немедленно раскрыть все свои связи с Кремлём и с теми, кто связан с Кремлём», — пишет Клинтон.

Напомним, последний виток предвыборной борьбы в США разгорелся после того, как ФБР заявила о возобновлении расследования по делу об электронной переписки Клинтон. После этой информации рейтинг Трампа пошел вверх.

Клинтон и демократы, по всей видимости использовали весь свой арсенал черного пиара и компромата на Трампа. и крыть им особо не чем. Тогда глава демократического меньшинства в сенате Конгресса США Гарри Рид потребовал от директора ФБР Джеймса Коми публично заявить о якобы имеющих место связях Трампа с российскими властями.

Что касается мнимых связей Трампа с Россией, то их никогда не было. Нет ни одного публичного факта, доказывающего, что Трамп хоть как-то связан с руководством России. В ходе предвыборной кампании Трамп заявлял только то, что попытается найти общий язык с президентом России Владимиром Путиным и прекратить американо-российскую конфронтацию.

Путин, в свою очередь, подчеркнул, что ведущие западные СМИ не случайно сделали Трампа фаворитом Москвы, так как это является частью президентской кампании в США.