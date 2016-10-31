Москва, 31 октября, 2016, 23:21 — ИА Регнум. Руководство банка ВТБ заявило о планах снижения ставок по кредитам для малого бизнеса на один процентный пункт. Это следует из сообщения кредитной организации, сообщает РБК.

Банк ВТБ

Уточняется, что данная инициатива будет реализована не позднее 5−6 ноября. Руководство ВТБ отмечает, что уже неоднократно пересматривало процентные ставки в сторону их снижения, а также отменило комиссионные платежи за выдачу кредитов. Подчеркивается, что в результате кредиты банка стали доступнее на 4−6%.

Кроме того, банк ВТБ24 с начала 2016 года снизил кредитные ставки на 4,1 процентного пункта, утвердив в результате минимальный размер ставки в размере 11,5%.