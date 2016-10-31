Киев, 31 октября, 2016, 23:20 — ИА Регнум. Граждане Украины подавляющим большинством не поддерживают деятельность Верховной рады. Такие данные следуют из социологического опроса, проведенного группой «Рейтинг», результаты которого опубликованы сегодня, 31 октября.

ИА REGNUM Украина в концлагере

Согласно этому социологическому опросу, 87% украинских граждан не поддерживают деятельность Верховной рады. Это на 6% больше, чем летом текущего года.

На вопрос, поддерживают ли они деятельность Верховной рады, 58% опрошенных ответили, что совсем не поддерживают, 29% — скорее не поддерживают (в сумме — 87%). Только 7% заявили, что они скорее поддерживают деятельность народных избранников, и только 1% полностью поддерживает нынешний состав Верховной рады. 5% затруднились ответить на этот вопрос.

Опрос проводился в период с 28 сентября по 7 октября по всей территории Украины. Были опрошены 2,4 тыс. украинских граждан старше 18 лет.

Стоит отметить, зимой этого года Верховная рада пережила жесточайший кризис. Правящая коалиция распалась, и Рада не могла в течение нескольких месяцев отправить в отставку ненавистное всем правительство Арсения Яценюка. Споры по этому поводу в украинском парламенте ясно показали гражданам, что Рада недееспособна, а депутаты в большинстве своем — марионетки. Даже несмотря на «перезагрузку» коалиции и создание нового кабинета, мнения граждан Украины о своем парламенте не изменились.