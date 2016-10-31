Париж, 31 октября, 2016, 22:59 — ИА Регнум. Рабочие полностью очистили от временных жилищ лагерь для беженцев во французском Кале, передаёт Reuters. Перфект города на севере Франции объявил об окончании работ.

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До недавнего времени в импровизированном лагере «Джунгли» проживали 6 тысяч мигрантов, большинство в палатках и самодельных хижинах.

Неделей ранее власти Франции демонтировали лагерь. Сохранились лишь три шалаша для отправления религиозных обрядов.