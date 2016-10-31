Москва, 31 октября, 2016, 22:53 — ИА Регнум. С антироссийскими санкциями надо покончить, так как они не идут на пользу ни миру, ни ЕС, ни России, заявил экс-президент Кипра Георгиус Василиу в ходе презентации своей книги «Размышления о прошлом и будущем», состоявшейся в МГИМО.

Tovima.gr Георгиус Василиу

Георгиус Василиу отметил, что Кипр не очень много может сделать в вопросе отмены санкций, но внести некоторый вклад в это дело Кипр должен. По мнению экс-президента Кипра, санкции не идут на пользу ни миру, ни ЕС, ни России.

Василиу подчеркнул, что Кипр сможет повлиять на ЕС в вопросе отмены антироссийских санкций, «когда будет настолько же велик, как и Россия».

Руководство ЕС сначала ввело индивидуальные санкции против физических лиц из руководства России, затем предприняло секторальные ограничительные меры, затрагивающие целые отрасли экономики. В качестве ответной меры Россия ограничила импорт продовольственных товаров из тех стран ЕС, которые ввели антироссийские санкции.

Напомним, экономические санкции Евросоюза против России продлятся до конца января 2017 года. Представители ЕС неоднократно заявляли, что их снятие станет возможным после полного выполнения минских соглашений по урегулированию ситуации на Украине, несмотря на то, что Россия не является субъектом минских соглашений по Украине.