Вашингтон, 31 октября, 2016, 22:52 — ИА Регнум. Администрация президента США Барка Хуссейна Обамы ничего не знает о расследовании Федеральной службы безопасности (ФБР) в отношении «связей кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа с Россией». Соответствующее заявление сделал сегодня, 31 октября, пресс-секретарь Белого дома США Джош Эрнст.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дуэль

«Белому дому не сообщали о существовании расследования относительно действий или привычек республиканского кандидата», — сказал Эрнст.

Напомним, ранее лидер демократического меньшинства в сенате Конгресса США Гарри Рид потребовал от директора ФБР Джеймса Коми публично заявить о якобы имеющих место связях Трампа с российскими властями. Заявление Рида прозвучало на фоне возобновления расследования ФБР по делу об электронной переписки кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Что касается мнимых связей Трампа с Россией, то их никогда не было. Нет ни одного публичного факта, доказывающего, что Трамп хоть как-то связан с руководством России. В ходе предвыборной кампании Трамп заявлял только то, что попытается найти общий язык с президентом России Владимиром Путиным и прекратить американо-российскую конфронтацию.

Путин, в свою очередь, подчеркнул, что ведущие западные СМИ не случайно сделали Трампа фаворитом Москвы, так как это является частью президентской кампании в США.