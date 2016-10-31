Хельсинки, 31 октября, 2016, 22:48 — ИА Регнум. Министерства иностранных дел и обороны Финляндии теперь будут отчитываться о поставках оружия за рубеж перед оборонной комиссией парламента страны. Об этом сообщает сегодня, 31 октября, финский национальный вещатель Yle.

Флаг Финляндии

По словам председателя оборонной комиссии Илкки Канерва, теперь оба министерства будут ежегодно готовить доклады о поставках финского вооружения за рубеж. Первые отчёты представят оборонной комиссии весной 2017 года.

Ранее ведущая финская газета Helsingin Sanomat сообщила о том, что Финляндия поставляла оружие в Туркмению и Узбекистан, несмотря на то, что ситуация с правами человека в этих странах ухудшилась. Кроме того, финские власти усилили сотрудничество с Саудовской Аравией, которая участвует в войне в Йемене. По словам Канервы, министерствам следовало бы проинформировать оборонную комиссию о сделках с этими странами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявил о том, что политика страны в отношении экспорта вооружений не изменилась, и Хельсинки тщательно взвешивает условия каждой сделки на поставку оружия. «Мы внимательно следим за тем, что происходит в европейских странах. Если ситуация с правами человека и военной обстановкой меняется в худшую сторону, то меняется и наше отношение к сделке», — заверил Сипиля, подчеркнув, что Финляндия ужесточила условия по отношению к Йемену.

Стоит отметить, что ещё в начале 2000-х годов более 80% экспорта финского вооружения направлялось в страны ЕС. Сегодня же ключевым рынком сбыта для финского военно-промышленного комплекса является Ближний Восток.