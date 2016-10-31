Вашингтон, 31 октября, 2016, 22:28 — ИА Регнум. Представитель Госдепартамента Джон Кирби заявил, что, насколько ему известно, ФБР не просил МИД США предоставить какие-либо данные в связи с обновлённой проверкой писем Хилари Клинтон. Об этом сообщает Reuters.

Эмблема Государственного департамента США

По информации Кирби, ФБР не обращался в Госдеп по поводу всего, что связано с его решением проверить дополнительные сообщения электронной почты, подключённых к серверу Клинтон, относящихся к частному серверу бывшего госсекретаря.

Бывшая глава американской дипломатии Клинтон является главным кандидатом Демократической партии на выборах президента США 8 ноября.