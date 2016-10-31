Саранск, 31 октября, 2016, 22:19 — ИА Регнум. Ярмарки выходного дня и регулярные крупные продовольственные ярмарки — важный инструмент регулирования цен в Мордовии. Об этом заявил глава республики Владимир Волков, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Иван Куликов. Ярмарка. 1910

«Ярмарки стали одной из действенных мер экономии семейного бюджета, а число их посетителей в Саранске и муниципальных районах постоянно увеличивается. В среднем ярмарочные цены до 20% ниже, чем в розничной продаже», — подчеркнул руководитель Мордовии.

Ярмарку, которая состоялась в прошедшие выходные, посетили несколько десятков тысяч жителей Саранска. Всего на ней продано 1,5 млн штук куриных яиц, 264 тонн сахара, 185,5 тонн мяса, 33 тонны колбас и мясных полуфабрикатов, по 28 тонн сыра и сливочного масла.

При этом говядина, индейки и гуси продавались по 190 рублей за кг, свинина — по 165 рублей за кг, баранина — по 250 рублей, мясо птицы — по 85 рублей, яйцо С1 — по 38 рублей за десяток, масло сливочное — по 280 рублей за кг, масло подсолнечное нерафинированное — по 55 и рафинированное — по 60 рублей за 0,9 л, сыр — по 290 рублей, сахар — по 42 рубля за кг. Также спросом пользовались овощи: картофель и капуста стоили 8 рублей за кг, свекла — 10 рублей, морковь и репчатый лук — 13 рублей.

На ярмарках работали волонтеры, которые помогали пожилым людям донести покупки до дома или до бесплатных «Газелей», развозивших посетителей ярмарки по районам.

По словам Волкова, органы власти продолжат реализацию программы по мониторингу и регулированию цен на продовольственном рынке. Сегодня республика входит в число трех лучших регионов с самой дешевой продуктовой корзиной в России.