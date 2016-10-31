Астрахань, 31 октября, 2016, 22:06 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал не перенимать миграционную политику Европейского Союза. Такое заявление глава государства сделал сегодня, 31 октября, на заседании Совета по межнациональным отношениям, который проходит в Астрахани.

Мигранты на улицах городов ЕС

Путин заявил, что в вопросах формирования российской миграционной политики не стоит опираться на опыт европейских стран. «Общество, которое не имеет возможности защитить своих детей сегодня, не имеет завтрашнего дня, будущего не имеет», — подчеркнул президент.

В качестве примера Путин привел шокирующий инцидент, имевший место в Австрии. Там 20-летний беженец из Ирака совершил сексуальные действия насильственного характера по отношению к 10-летнему ребенку. При этом, Верховный суд Австрии оправдал насильника, ссылаясь на то, что мигрант плохо знает немецкий язык и мог не понять, был ли согласен мальчик.

«Это в голову не может прийти, что они творят там. Это результат размывания вот этих традиционных национальных ценностей и, не знаю даже, как это объяснить, чувство вины перед этими мигрантами или еще? В чем там дело, даже непонятно», — в сердцах сказал президент.

Путин подчеркнул, что в России сложилась тысячелетняя история формирования многонационального государства. Российский опыт межнациональных отношений гораздо глубже и основательнее, чем во многих государствах.

«Давайте на собственный опыт будем опираться, европейский опыт сейчас не самый лучший», — подытожил Путин.