Чебоксары, 31 октября, 2016, 21:44 — ИА Регнум. Министром строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики назначен 32-летний директор строительных компаний Владимир Михайлов. Соответствующий указ подписал сегодня, 31 октября, глава Чувашии Михаил Игнатьев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru Вновь назначенный глава Минстроя Чувашии Владимир Михайлов

В официальном релизе сообщается, что Владимир Михайлов является генеральным директором обществ с ограниченной ответственностью «РегионИнвест», «МВМ Групп» и учредителем чувашского регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию». Уточняется также, что «МВМ Групп» осуществляет горизонтально направленное бурение в Чувашии и за ее пределами, «основным направлением деятельности компании является бестраншейная прокладка коммуникаций с применением передовых технологий».

Руководитель региона предложил молодому бизнесмену занять вакантное место министра в ходе рабочей встречи, говорится в релизе. «Глава Чувашии констатировал, что кандидатура Владимира Михайлова рекомендована на должность министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики и предложил собеседнику занять вакантный пост», — отмечается в сообщении. Кем именно рекомендована кандидатура Михайлова на пост министра, не сообщается.

Кандидатура Владимира Михайлова вызвала недоумение у чувашских «фронтовиков». «С трудом нашли его имя в архивах отделения ОНФ, когда создавалось представительство в Чувашии и учредителями выступили 60 человек. С тех пор не видел его ни на одном мероприятии «фронтовиков». Очередная кадровая бутафория», — считает чувашский «фронтовик», лидер республиканского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов.

Место министра строительства стало вакантным 20 сентября. Как ранее сообщало ИА REGNUM, предыдущий министр Олег Марков, который проработал главой Минстроя 3,5 года, добровольно ушёл в отставку. На момент сложения полномочий он работал министром в статусе вице-премьера.

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