Лондон, 31 октября, 2016, 21:43 — ИА Регнум. Управляющий Банка Англии Марк Карни заявил, что он решил остаться во главе центрального банка ещё на один год до конца июня 2019 года, чтобы позаботиться о плавном выходе Великобритании из Европейского союза, передаёт Reuters.

Национальная валюта Великобритании

Карни имел возможность оставаться в Банке Англии до 2021 года.

Ранее, 31 октября британский премьер-министр Тереза Мэй поддержала продление срока его полномочий, стремясь ослабить политическое давление на руководителя центрального банка.

«Мне была бы оказана честь продлить время службы в качестве управляющего ещё на один год до конца июня 2019 года», — заявил Карни в письме министру финансов Британии Филиппу Хэммонду.

Продление срока службы на срок больше, чем отведён на выход Британии из ЕС (согласно статье 50 Договора о ЕС), позволит «внести вклад в обеспечении последовательного перехода отношений Соединённого Королевства с Европой», говорит банкир.

Напомним, 23 июня в Соединённом королевстве состоялся референдум, на котором большинство британцев (52%) поддержали выход своей страны из состава Европейского союза.