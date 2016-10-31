Москва, 31 октября, 2016, 21:43 — ИА Регнум. Объем средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет ПФР в форме межбюджетных трансфертов на обязательное пенсионное страхование в 2016 году, предлагается увеличить на 220,7 млрд рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 октября, соответствующий законопроект внесло в Госдуму правительство РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM У витрины

Поправки в закон о бюджете ПФР вносятся в связи с уточнением показателей социально-экономического развития России, а также переносом срока увеличения пенсионного возраста госслужащим до 1 января 2017 года, увеличением численности неработающих пенсионеров, размеры пенсий которых были проиндексированы в 2016 году, а также ростом расходов на выплату пенсий, назначенных досрочно гражданам, признанным безработными.

Документ предусматривает, что объем средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет ПФР в форме межбюджетных трансфертов на обязательное пенсионное страхование в 2016 году, увеличится с 810,5 млрд до 1,0312 трлн рублей. Необходимость увеличения средств вызвана уменьшением объема поступления суммы страховых взносов, планируемых к поступлению в 2016 году на выплату страховой пенсии (минус 126,3 млрд рублей) вследствие уменьшения показателя по фонду заработной платы на 2016 год на 338 млрд рублей, а также уточнением расходов на выплату страховой пенсии в связи увеличением численности неработающих пенсионеров.

Кроме того, увеличены расходы на ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан до 331 млрд рублей (+2,2 млрд рублей) в связи с проведенной индексацией ЕДВ с 1 февраля 2016 года на 7,0% против 6,4%, учтенных при формировании расходов бюджета Фонда. Также были скорректированы расходы на выплату назначенных досрочно пенсий гражданам, признанным безработными, — на эти цели необходимо до 3,2 млрд рублей (+198,9 млн рублей). Увеличены расходы на выплату социального пособия на погребение умерших неработавших пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости, и оказание услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг до 1,3 млн рублей (+99,7 тыс. рублей).

Законопроект также предусматривает увеличение расходов на предоставление маткапитала на 2016 год на улучшение жилищных условий и образование ребенка — речь идет о росте на 103,8 млн рублей. В целом расходы на предоставление маткапитала составят 304,2 млрд рублей в связи со снижением количества заявлений о распоряжении средствами маткапитала на формирование накопительной пенсии матери против предусмотренных при формировании бюджета ПФР. Общий объем межбюджетного трансферта из федерального бюджета на предоставление маткапитала при этом остается неизменным.