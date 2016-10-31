Москва, 31 октября, 2016, 21:02 — ИА Регнум. Североатлантический альянс не собирается участвовать во встрече военных экспертов в Москве и не будет обсуждать вопросы безопасности на Балтике, заявил постоянный представитель России при НАТО Александр Грушко эфире телеканала «Россия 24».

Советский плакат

По его словам, вся совокупность усилий НАТО коренным образом меняет всё содержание военной безопасности в примыкающих к российским границам регионах. В результате всей деятельности североатлантического альянса региональная безопасность и безопасность государств, принимающих участие в этих процессах подрывается в самой своей основе.

По мнению Грушко, весьма показательным является сам факт того, что страны НАТО отказались от обсуждения вопросов обоюдной безопастности на встрече в Москве. Особенно показательным является этот факт на фоне непрерывного нагнетания информационного напряжения по вопросам безопасного военного воздушного движения в этом регионе.

Тем не менее, Грушко отметил, что Россия по-прежнему открыта к равноправному диалогу с североатлантическим альянсом.