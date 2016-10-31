Москва, 31 октября, 2016, 20:56 — ИА Регнум. Субъектам РФ предлагают предоставить полномочия по установлению сроков перехода сельскохозяйственных рынков в капитальные строения. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 октября, соответствующий законопроект внесло в Госдуму законодательное собрание Ростовской области.

Аристах Лентулов. У овощного ларька. 1932

Сельхозрынки должны были перейти в капитальные строения в 2012 году, этот срок уже отодвигался и до 2015, и до 2016 года. В крупных городах с численностью населения свыше 1 млн человек до сих пор работают сельскохозяйственные рынки, которые не переведены в капитальные здания, в том числе в городах федерального значения — Москве и Санкт-Петербурге, отмечают авторы законопроекта. «Вопрос перехода сельскохозяйственных рынков в капитальные здания либо прекращения своей торговой деятельности остается актуальным», — считают ростовские депутаты.

Учитывая тяжелую социально-экономическую ситуацию в Российской Федерации, необходимо сохранить оставшиеся сельскохозяйственные рынки, в том числе кооперативные, вне капитальных зданий, полагают авторы инициативы. «Это позволит гражданам сохранить рабочие места, а также соблюсти интересы потребителей. Принятие законопроекта позволит облегчить доступ на рынок отечественным производителям, усилить конкуренцию, а значит, не допустить резкого увеличения цен и способствовать повышению качества сельскохозяйственной продукции, защитит продавцов от убытков, связанных с переходом в капитальные здания», — отмечается в сопроводительных материалах к законопроекту.