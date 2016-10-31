Санкт-Петербург, 31 октября, 2016, 20:51 — ИА Регнум. Возле компрессорной станции «Портовая» в Ленинградской области построят новый завод. Контракт о выполнении проектирования, строительства и пусконаладки комплекса по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа (СПГ) заключили ПАО «Газпром» и научно-исследовательский проектный институт нефти и газа «ПЕТОН».

Gazprom.ru Первый и пока единственный в России завод СПГ расположен на берегу залива Анива на юге Сахалинской области

Согласно контракту, объем инвестиций в проект составит 126 млрд 749 млн рублей. Об этом, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, говорится в материалах российского газового холдинга.

Строительство завода СПГ в Выборгском районе Ленобласти ведется с целью обеспечения автономной газификации потребителей Калининградского региона к 2018 году. В состав комплекса войдут более 40 сооружений, расчетная ежегодная мощность предприятия составит более 1,5 млн тонн.

Согласно документам, стоимость проектно-изыскательских работ составляет 3,399 млрд рублей, строительных работ — 103,195 млрд рублей, пусконаладочных — 820,518 млн рублей без НДС. Ввести завод в эксплуатацию планируется в конце 2018 года.

Срок работы комплекса составит не менее 25 лет. Годовая проектная мощность необходимого для его работы магистрального газопровода «Грязовец-Выборг» — 55 млрд кубометров, его протяженность — 900 км.

Отметим, что станция «Портовая» — самая мощная компрессорная установка в мире и ключевое звено в газопроводе «Северный поток», обеспечивающее транспортировку газа.

Ранее председатель совета директоров Объединенного машиностроительного завода (ОМЗ) Вадим Махов сообщал в СМИ о планах компании построить для «Газпрома» установку СПГ для этой компрессорной станции, а также компрессорную станцию в морском порту Высоцк в Ленобласти в рамках проекта по строительству завода СПГ.

Сегодня «Газпром» поставляет СПГ более чем в десять стран — Японию, Корею, Китай, Индию, Тайвань, Великобританию, США, Кувейт, ОАЭ, Мексику и другие.

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Напомним, в середине сентября губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и председатель правления совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали программу газоснабжения и газификации региона с 2016 по 2020 годы, суммарные вложения в которую составят 21 млрд рублей.

Планомерная газификация региона проводится с 2003 года в рамках реализации соглашения между ПАО «Газпром» и правительством региона в соответствии с генеральной схемой газоснабжения и газификации области на период до 2025 года.