Осло, 31 октября, 2016, 20:45 — ИА Регнум. Норвегия поддерживает новую американскую военную доктрину — Третью стратегию компенсации (The Third Offset Strategy), которая предполагает сохранение и приумножение военного превосходства США в XXI веке. В ее реализации должны быть задействованы все страны-члены НАТО, но у Норвегии на то есть ряд преимуществ: страна является форпостом альянса на Севере, непрерывно следит за развитием военного потенциала России, у королевства хорошо подготовленная армия и технологические преимущества ВПК. Об этом заявил статс-секретарь министерства обороны Норвегии Ойстен Бё, выступая в Вашингтоне в Центре стратегических и международных исследований, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе оборонного ведомства.

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«Норвегия вкладывает значительные средства в совершенствование военного присутствия, готовности, разведки и обеспечение ситуационной осведомленности. Разумеется, страна делает это исходя из собственных потребностей. Но мы также делаем это от имени НАТО и при поддержке США. По многим причинам нас можно назвать стражем альянса на Севере. Интересы союзников — наши интересы, и поэтому Третья стратегия имеет отношение и к скандинавскому королевству», — пояснил представитель Норвегии.

В качестве одного из аргументов, почему реализация этой стратегии должна происходить при участии Норвегии, статс-секретарь рассказал о роли России. Соседствующая с ней Норвегия, по его словам, одна из немногих стран-союзников, которая после окончания холодной войны не упускала из виду действий Москвы и «своими глазами» видела, как Россия, модернизируя военный сектор, увеличивает свои военные мощности. Ключевые направления этой работы — улучшение командования и контроля, мобильности, сетецентрическая война, модернизация ядерных сил, инвестиции в подводный флот, разработка высокоточных ракет дальнего радиуса действия. Для Норвегии, НАТО и США, отметил Ойстен Бё, особый интерес представляет то, как все эти возможности изменят стратегическую ситуацию на северном морском фланге зоны ответственности альянса.

По его убеждению, российская концепция обороны «Бастион» должна быть на повестке дня у НАТО, так как в случае ее реализации Россия прибегнет к передовому развертыванию войск и возьмет под контроль так называемое GIUK Gap — пространство между Исландией, Гренландией и Великобританией.

«Ни одна страна не может сравниться с США по масштабу оборонного сектора. Тем не менее, мы должны стремиться к налаживанию партнерства между союзниками, в ходе которого будут использоваться сравнительные преимущества каждой страны», — заявил Ойстен Бё.

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Представитель министерства обороны Норвегии также остановился на том, какие возможности могут предоставить США и союзникам армия королевства и военно-промышленный комплекс. «Должны ли США или Европа быть более внимательными к тому, какие технологии и инновации союзники уже разработали, и концентрироваться на других разработках, вместо того, чтобы тратить ресурсы на то, что уже доступно? Я верю, что в долгосрочной перспективе единственным рациональным ответом на этот вопрос станет «да», — заявил Ойстен Бё.

Отметим, что Третья стратегия сдерживания предусматривает обеспечение полного технологического и военного превосходства США в мире. Первым практическим шагом на пути ее реализации должно стать формирование системы долгосрочных исследований и научных разработок в технологически перспективных областях, таких как: робототехника, автономные системы, способы минимизации, хранение и обработка больших объемов данных и т.д. Для организации этой работы в 2014-м году в департаменте обороны США создан специальный инновационный отдел.

По информации зарубежных СМИ, в рамках реализации стратегии в бюджет США уже заложены специальные сметы расходов: для повышения боеготовности ВМФ выделят $8.1 млрд, на кибербезопасность — $6.7 млрд, ракетостроение — $12.8 млрд, научно-исследовательскую деятельность — $71.8 млрд.