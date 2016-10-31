Берлин, 31 октября, 2016, 20:37 — ИА Регнум. По мнению главы МВД Германии Томаса де Мезьера, массовые нападения в Кельне в канун прошлого Нового года требуют жёсткой реакции, передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung

Такие отвратительные акты не должны повториться, отметил де Мезьер. Этого министр, по его словам, требует как свидетель Следственного комитета «Новогодняя ночь» ландтага Дюссельдорфа. Данный орган разбирает случаи массовых нападений, сексуальных домогательств и изнасилований против женщин под Новый год у центрального вокзала Кельна.

Подозреваемые — в основном мужчины из Северной Африки.