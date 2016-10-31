Санкт-Петербург, 31 октября, 2016, 20:41 — ИА Регнум. По данным ряда СМИ, сотрудники Следственного комитета России 31 октября пришли с обысками в здание прокуратуры Ленинградской области на Лесном проспекте Санкт-Петербурга. Следственные действия якобы связаны с возбужденным в отношении бывшего прокурора Ленобласти Станислава Иванова уголовным делом о взятках. Эти сведения прессы пока официально не подтверждены.

Шеврон «Прокуратура России»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня указом президента РФ Владимира Путина прокурор Ленобласти Станислав Иванов был отправлен в отставку. Причина увольнения не сообщается.

По данным СМИ, Иванов якобы подозревается в нескольких эпизодах получения денежных средств от предпринимателей в последние годы на сумму более 20 млн рублей.

Напомним, Станислав Иванов начал работать в Ленобласти в 2014 году и дослужился до чина государственного советника юстиции 3-го класса. До этого чиновник надзорного ведомства служил на разных должностях в органах прокуратуры в Чечне, Москве и Калуге.