Москва, 31 октября, 2016, 20:35 — ИА Регнум. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко опроверг сообщения некоторых СМИ о его планах стать главой наблюдательного совета госкорпорации «Росатом», сообщают «Известия».

Kremlin.ru Сергей Кириенко

Ранее ряд СМИ, со ссылкой на неназванный источник в администрации президента, сообщил, что бывший глава «Росатома» Сергей Кириенко снова может занять должность председателя наблюдательного совета компании. Напомним, сейчас эту должность занимает Борис Грызлов.

Кириенко сообщил журналистам, что лично он не может принимать таких решений, тем более, что у него уже есть работа, которой ему хватает на посту замглавы администрации российского президента.

Напомним, наблюдательный совет госкорпорации состоит из девяти человек: главы «Росатома», представителей президента и правительства. Председателя наблюдательного совета имеет право назначать только глава российского государства.