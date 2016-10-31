Москва, 31 октября, 2016, 20:26 — ИА Регнум. Рубль дешевеет к доллару и евро на фоне снижения нефтяных цен и благоприятной макростатистики США. По совокупности факторов в ближайшие дни рубль может еще сильнее подешеветь к иностранным валютам, говорит ведущий аналитик компании «АНАЛИТИКА Онлайн» Владимир Чернов.

ИА REGNUM

«Сначала российская национальная валюта потеряла поддержку экспортеров из-за окончания налогового периода в России. Далее рубль лишился растущих цен на нефть, которые за прошлую неделю упали с годовых максимумов в районе 53 доллара за баррель Brent до 50 долларов за бочку к вечеру 31 октября. Теперь же у рубля появились дополнительные основания для падения к доллару и евро за счет позитивной макроэкономической статистики в США и еврозоне», — отметил он. Ранее были опубликованы данные по ВВП США за третий квартал 2016 года, которые свидетельствуют о его росте до 2,9%, что более чем в два раза превысило показатель предыдущего квартала (+1,4%), а также превзошло ожидания на уровне 2,5%, рассказал эксперт. «Что же касается единой европейской валюты, то всю прошлую неделю она дорожала к большинству конкурентов. 28 октября вечером перед закрытием биржи рост даже ускорился на фоне скачка инфляции в 0,2% в Германии», — пояснил аналитик.

Доллар может существенно подорожать, если 2 ноября при публикации отчета ФРС по монетарной политике риторика американского ЦБ станет более жесткой, или появятся дополнительные ориентиры по повышению ставки, прогнозирует Чернов. «Также 4 ноября опубликуют данные по безработице в Штатах за октябрь. Ожидается снижение его уровня с 5,0% в сентябре до 4,9%», — указывает он.

Если же говорить о более конкретных цифрах падения рубля к доллару, то технический анализ указывает на рост котировок пары USD/RUB сначала к отметке 63,40, потом к 64,20, а потом уже и к 65 рублям за доллар, полагает эксперт. «Говорить про сроки пока сложно, но до конца 2016 года эти отметки увидим наверняка. А при высокой волатильности не исключаем, что даже и в ноябре», — резюмирует он.