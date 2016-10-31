Ставрополь, 31 октября, 2016, 20:18 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

Предварительное внутрипартийное голосование размывает суть выборов. Такое мнение высказал депутат Ставропольской краевой Думы нового созыва, ректор Пятигорского государственного университета Александр Горбунов на конференции в Пятигорске по вопросам особенностей выборов на Северном Кавказе в свете новых федеральных трендов.

Праймериз «Единой России» во время предвыборной кампании в Госдуму РФ и региональные парламенты 18 сентября 2016 года сильно разобщили кандидатов и размыли суть выборов, считает политик.

«На праймериз однопартийцы разошлись во взглядах, в действиях. А избирателям не важно, от какой партии ты идешь, им важно, чтобы Родина развивалась. Получились выборы ради выборов», — высказал мнение депутат.

«Надо отойти от западных лекал, а праймериз — как раз-таки с Запада», — добавил он.

В своем выступлении заместитель председателя комитета Госдумы РФ по культуре Ольга Казакова отметила, что для некоторых округов праймериз стал сложнее выборов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Центре современной кавказской политики.

Отметим, что в России праймериз впервые были проведены в мае 2000 года в Санкт-Петербурге местными отделениями партий «Яблоко» и Союз правых сил. Суть предварительных голосований — определиться с единым кандидатом от партии, который будет затем во время основного голосования соревноваться с кандидатами других партий, не деля свои голоса с конкурентами внутри своей партии.

Внутрипартийные выборы бывают открытыми, когда голосовать может любой, и закрытыми, когда право голоса имеют только члены партии. Единая Россия опробовала в регионах предварительное голосование в 2007 году. В 2011 году внутрипартийные выборы «Единая Россия» к думским выборам в Государственную Думу проводила совместно с Общероссийским народным фронтом (ОНФ). Тогда праймериз были закрытыми.

В 2016 году предварительное голосование по отбору кандидатов партия провела открыто. Помимо партии власти предварительные голосования провели партии ПАРНАС, Партия Роста и «Альянс зелёных».

США проводит праймериз чаще других стран с 1842 года. Предварительные голосования также проводятся в некоторых странах Латинской Америки и Европы.