Астрахань, 31 октября, 2016, 20:16 — ИА Регнум. В Астрахани дан старт вводу в промышленную эксплуатацию нефтяного месторождения имени Филановского. Запустил объект в режиме видеоконференции президент РФ Владимир Путин, передает ГТРК «Лотос» 31 октября.

Astrobl.ru Нефтяное месторождение имени Филановского

Напомним, месторождение имени Филановского открыто в 2005 году. Оно находится в северной части Каспийского моря. Оператором месторождения является «Лукойл». Это второй проект компании на Каспии. По оценкам специалистов, извлекаемые запасы нефти по категориям С1+С2 составляют 153,1 млн тонн, газа С1+C2 — 32,2 млрд кубометров.

Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, добыча нефти на месторождения имени Филановского в Каспийском море на пике ожидается на уровне шести млн тонн, фактические инвестиции в разработку месторождения оценивались компанией в 79,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 31 октября, Владимир Путин прибыл в Астрахань, где в эти минуты проводит заседание совета по межнациональным отношениям. Оно посвящено реализации Стратегии государственной национальной политики до 2025 года.

Первым пунктом визита главы государства в регион стало «Астраханское судостроительное производственное объединение», где глава государства ознакомился с технологией производства буровых платформ для Каспийского шельфа.