Владивосток, 31 октября, 2016, 20:14 — ИА Регнум. Грозный рык, прыжок — и полосатый красавец скрывается за деревьями. Непрошеного гостя Владивостока, амурского тигра выпустили на волю. По данным на 31 октября, он ушел на 5 км на север от места выпуска, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Амурского филиала WWF России.

Архив Амурского филиала WWF России. Алексей Костыря

«Мы гарантировать не можем, что он не вернется, — пояснил ИА REGNUM старший координатор отдела по сохранению редких видов Амурского филиала WWF России Алексей Костыря.— Но он идет в противоположную сторону от того места, где его поймали. Дело в том, что у каждого тигра есть свой индивидуальный участок обитания. Есть подозрение, что та территория, где он был пойман, является приграничной к его участку. Тигры иногда совершают выходы за свою территорию, которые в принципе, не типичны для этого животного. Соответственно так он мог попасть в пригороды города Владивостока.

По словам специалиста, «в пригородах тигров учитывали: в 1996 году попадали под учет два тигра, и это нормально». Полосатого нарушителя вывезли за 200 км. Место выпуска расположено рядом с Уссурийским заповедником. В транспортную клетку хищника поместили спящим, но перевозить начали, когда животное отошло от наркоза. В противном случае был риск, что тигр может пострадать во время движения. Как показали взятые у него анализы, тигр абсолютно здоров и крепок, поэтому и было принято решение выпустить его в дикую природу. В районе хозяйства «Тигровое», куда отвезли нарушителя спокойствия, достаточно копытных — хищнику будет чем кормиться. Кроме того, здесь почти нет населенных пунктов, он никому не будет угрожать.

ИА REGNUM: То, что дикие животные, не только тигры, но и медведи, выходят к населенным пунктам, это с чем-то связано? Почему это происходит?

Алексей Костыря: С медведем — это другая история. Там две основных причины — отсутствие кормов, как в прошлом году. В поисках кормов медведи начинают широко перемещаться и попадают в населенные пункты. А в этом году присутствие медведей связано с затоплением пойм, когда у нас был большой тайфун в Приморском крае. Что касается тигра, то, наверное, появляются такие животные, которым проще поймать корову. Но у нас есть проекты по предотвращению таких ситуаций: таких животных мы сразу отлавливаем. Это нетипичное поведение. Мы тиграми занимаемся много лет, такое бывает крайне редко. Дикое животное, которое живет в лесу, даже не подходит к клетке с собакой.

Есть еще одна причина, по которой тигры могут нападать на домашний скот. В местах, где эти хищники редки, местные жители теряют бдительность и перестают охранять свой скот. В тех районах, где тигры есть, за скотом обычно присматривают, особо не выгоняют на выпас.

«Когда мы работали на севере Приморского края, если тигр давил корову, которая паслась в 2 км от поселка, то это уже проблема фермера, который так относится к своему скоту», — отметил представитель Амурского филиала WWF России, добавив, что выпущенного тигра отслеживают со вчерашнего дня по данным, полученным через спутник с GPS-ошейника. Гаджет рассчитан на три года. «Мы получаем 12 точек в день. Раз в сутки будем фиксировать информацию, где находится тигр», — заверил специалист.