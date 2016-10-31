Казань, 31 октября, 2016, 21:52 — ИА Регнум. Организаторы митинга в Казани, который планировалось посвятить несогласию с правлением митрополита Казанского и Татарстанского Феофана, отозвали заявку на проведение акции, сообщает портал Inkazan со ссылкой на администрацию города. Издание отмечает, что имя организатора в заявке указано не было, только «физические лица». Акция протеста православных намечалась 30 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Служба

«Митинга в Казани не допустили: и не потому, что светские власти посчитали нежелательным создавать прецедент и потому отказали в этом, но и потому, что экс-игумен Силуан, не желая смуты внутри церкви, попросил не делать этого от тех своих прихожан, кто хотел через митинг выразить ему свое почтение и недовольство кадровой политикой Феофана, — заявил ИА REGNUM религиовед Николай Семенов. — Согласитесь, что будет это выглядеть весьма странно, если православные верующие будут митинговать против своего архиерея. Такое было только в соседней Ульяновской области, когда туда назначали митрополитом Анастасия и его встречали православные с криками — Анаксиос (Не достоин!)».

Напомним, одной из предпосылок планировавшегося митинга стала отставка наместника Успенского монастыря Свияжска Силуана (Хохиашвили). В интервью «Казанскому репортеру» Силуан объяснил причины «временного отстранения» от руководства монастырем. Первое нарекание — два родственника Силуана, которые работают в монастыре. «Во-вторых, митрополит обвинил меня в том, что много денег я раздал в долг. Да, я давал в долг работникам монастыря и знакомым, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Давал, естественно, без процентов, но с оформлением всех бумаг — договора, графика погашения долга. Все было абсолютно прозрачно», — пояснил настоятель.

Также он пролил свет и на претензии «национального характера». «Я — грузин по происхождению. Кто-то когда-то давно пустил «утку», по-другому я это назвать не могу, что являюсь сторонником Саакашвили и развесил его портреты, едва ли не в церквях. Ну что сказать на это? Как минимум, я не его сторонник, как максимум — если бы я и позволил себе повесить портрет грузинского политического лидера, то только у себя над кроватью. Да, в моей келье висел флаг Грузии как единственное напоминание о моей Родине. Митрополит Феофан, увидев его, потребовал снять. Хотя моя келья — это мое личное пространство. Но я снял, дабы не разжигать ссору. Кроме того, мне было велено вообще освободить келью и другие настоятельские жилые помещения. Весь корпус, который был благоустроен по указаниям митрополита, он забрал себе», — сетует игумен.

Сейчас Силуан подал документы на переход в Грузинскую церковь. Митинг против Феофана в Казани не состоялся по его личной просьбе. «Шум вокруг истории с решением казанского митрополита Феофана снять с поста настоятеля Свияжского Успенского мужского монастыря игумена Силуана, активно обсуждавшийся не только в региональной, но и федеральной прессе, вскрыл определенную проблему внутри православной общины Татарии», — считает религиовед Семенов.

Религиовед констатирует, что вначале переход Феофана (Ашуркова) из Ульяновска в Татарию многие восприняли позитивно. «Рокировка, когда на казанскую кафедру перевели митрополита Феофана из Ульяновска, а из Казани направили в Ульяновск митрополита Анастасия (Меткина), поначалу воспринимался положительно: дурная репутация, которую имел Анастасий после гей-скандала 2013 года вокруг Казанской духовной семинарии, бросала тень на православную общину Татарии, и с отъездом Анастасия в Ульяновск многие православные республики восприняли эти перемены с надеждой на лучшее. Первые заявления Феофана на казанской кафедре также вселяли оптимизм в православных Татарии: он публично заявил, что Казань — это русская земля», — отметил Семенов, пояснив, что в республике, где татарские националисты пытаются представить русских не коренным, а «пришлым» народом, очень важны такие слова.

«Объявил, что собирается заняться реституцией всей прежней церковной собственности — в Татарии часть храмов и принадлежавших до революции епархии зданий используется под музеи или иные учреждения, — продолжил эксперт. — Заговорил о необходимости возродить Казанскую духовную академию, предложил ввести преподавание «Основ православной культуры» в школах Татарстана и обозначил другие планы, которые первоначально воспринимались позитивно православными. Вызывали они ярость только у татарских националистов, которые в усилении позиций православия видели угрозу».

Религиовед считает, что большинство намерений нового митрополита потребовали корректировки в краткосрочной перспективе или вовсе, остались просто словами. «Возвращать все религиозные объекты не получится — было несколько наивно рассчитывать на то, что вот так возьмут и все отдадут епархии, да и как епархия станет их содержать. Идея возродить Казанскую духовную академию была заменена проектом восстановления Собора Казанской Богоматери — разговоры про академию тихо отложили в сторону. «Основы православной культуры» ввести не получилось, и не потому, что вот специально местные власти препятствуют, а потому, что сами родители в Татарстане предпочитают выбирать «Основы светской этики» или «Основы мировых религий», — говорит Семенов.

Однако, по его мнению, дело не только в обманутых ожиданиях православных Татарии. «Очень многие православные, включая духовенство, действительно, столкнулись с крутым нравом Феофана, это неизбежно стало вызывать недовольство. Ведь разговоры о поднятии сбора в епархию с приходов не на пустом месте появились, как и то, что смена или точнее замена пользующихся популярностью у православных мирян настоятелей происходило волюнтаристским способом. Конфликт с Силуаном показал, что и среди православной общины есть недовольные новым митрополитом настолько, что готовы даже выйти на митинг», — утверждает эксперт.

Политолог Ильдар Габдрафиков, в свою очередь, поддерживает призыв Силуана к православным об отказе от протестной акции. «Священники должны показать пример всем, и не только верующим, добрых отношений. Показывать, в том числе, как разрешать спорные вопросы. Они должны вести себя так, как написано в Священном писании — для христиан, в Коране — для мусульман, быть примером. Только тогда авторитет церкви будет на должном уровне», — заключил эксперт.

Стоит отметить при этом, что местные власти нарочито демонстрируют поддержку руководства РПЦ. В частности, администрация столицы Татарии намерена возместить бизнесменам затраты на организацию визита патриарха Московского и Всея Руси Кирилла в Казань, который состоялся в июле текущего года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии города. Субсидия будет предоставляться из муниципального бюджета.