Киев, 31 октября, 2016, 19:54 — ИА Регнум. На Донетчине и Луганщине не прекращаются позиционные бои с применением 152 мм и 122 мм артиллерии, танков, минометов и всего спектра стрелкового вооружения. Об этом 31 октября сообщают пресс-служба Минобороны Украины, Народные милиции ДНР и ЛНР, передает ИА REGNUM.

U.S. Army Europe Images ВСУ

В частности, заместитель командующего оперативным командованием НМ ДНР Эдуард Басурин заявил, что подразделения ВСУ 440 раз нарушили режим тишины. При этом под обстрел попали позиции ДНР в населенных пунктах: Нижнеторецкое, Зайцево, Озеряновка, Ясиноватая, Горловка (шахта им. Гагарина), Спартак, Ясное, Ленинское, Коминтерново, Саханка, Александровка и Трудовское (под Донецком).

«Во время обстрела украинские силовики выпустили 159 артиллерийских снарядов, из них 110 калибра 152 мм, 222 мины и 12 танковых снарядов. Также применялись гранатометы, БМП и различные виды стрелкового оружия… Сегодня утром по приказу командира 92 омбр Николюка в нарушение Минских договоренностей, с применением танков и минометов, обстрелян населенный пункт Ясное. В результате обстрела получил множественные осколочные ранения Ольховский Анатолий Иванович 1943 года рождения, кроме того, повреждено 22 домостроения, линии электропередач и газоснабжения. Кроме того, обстрелами украинских силовиков было повреждено три дома в Зайцево и два дома в Александровке… Из-за продолжающихся массированных артиллерийских и минометных обстрелов Коминтерново, Безыменного, Ленинского, Саханки и близлежащих населенных пунктов ремонтным службам не удается приступить к работам по восстановлению энергоснабжения», — рассказал Басурин.

Он сообщил, что украинские войска продолжают стягивать тяжелое вооружение. «В районе населенного пункта Дружковка, 40 км от линии соприкосновения, отмечена переброска в направлении Горловки железнодорожного состава с 40 ед. 152‑ и 122-мм САУ и 20 танками», — сказал Басурин.

По его словам, на фоне переноса сроков проведения мероприятий по увольнению военнослужащих шестой волны мобилизации в подразделениях Украины продолжает падать уровень обеспечения продовольствием. «Ярким примером является бунт военнослужащих 72 бригады против своего командования, выразивших недовольство организацией и качеством питания в подразделениях. Недостаток материального и продовольственного обеспечения становится раздражителем для военнослужащих, которые готовы выместить злость на своем командовании», — считает Басурин.

Он также проинформировал, что украинская сторона продолжает осуществлять попытки проникновения на территорию Донетчины, подконтрольную ДНР. «Продолжаются попытки проникновения противника в тыл республики для совершения терактов. В населенном пункте Марьинка под видом гражданских лиц, имеющих прописку в Донецкой области, нашими военнослужащими была пресечена попытка заброски диверсантов на территорию республики», — подчеркнул Басурин.

В то же время спикер НМ ЛНР Андрей Марочко рассказал, что бойцы Добровольческого украинского корпуса (ДУК) «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в селе Трехизбенка избили трех мирных жителей в ответ на акцию протеста местного населения с требованием вывести из зоны так называемой «АТО» националистов.

«30 октября жители поселка вышли на акцию протеста с требованием к властям вывести из зоны «АТО» украинских националистов после того, как представители радикальной организации жестоким образом расправились с гражданским водителем. Масштабная акция местных жителей стала поводом для «ПС» продолжить расправы над местными жителями из-за полного игнорирования украинскими властями требований протестующих. В частности, по сообщениям жителей Трехизбенки, со стороны радикально настроенных националистов в адрес гражданского населения усилились угрозы и преследования, которые закончились избиением еще троих человек», — рассказал Марочко.

Он сообщил, что украинское руководство по-прежнему продолжает пользоваться военной помощью западных союзников, а также прибегать к услугам иностранных наемников. «Нашей разведкой установлено, что 29 октября в населенном пункте Станица Луганская зафиксировано перемещение польских наемников в количестве 70 человек на трех автомобилях «Урал». В период с 27 по 30 октября 2016 года в район населенного пункта Пришиб прибыл неустановленный добровольческий украинский батальон, среди личного состава которого замечены около 30 военнослужащих в форме и экипировке стран НАТО», — уточнил Марочко.

При этом Украина перебросила в Донбасс танки и самоходные артиллерийские установки. «По имеющейся у нас информации, полученной из агентурных источников, 29 октября на железнодорожную станцию в населенный пункт Рубежное прибыл состав, на платформах которого находились танки Т-64 и САУ ВСУ общим количеством около 40 единиц. В район размещения танкового батальона 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ н.п. Путилово Новоайдарского района 30 октября прибыло еще девять танков. В районе н.п. Новоалександровка, находящегося в «серой зоне», обнаружены расчеты 120 мм минометов из состава минометной батареи 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ», — подытожил Марочко.

В свою очередь, 31 октября спикер Министерства обороны Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Андрей Лысенко заявил, что за минувшие сутки в Донбассе «в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, восемь — получили ранения».

По его словам, вчера на Луганском направлении состоялось пять вражеских обстрелов, в том числе четыре — из тяжелого вооружения. Так, ВС ЛНР нарушили режим тишины в Лопаскино, Крымском и под Попасной, где украинские войска были обстреляны из минометов и 122 мм артиллерии (выпущено более 20 боеприпасов).

Лысенко отметил, что на Донецком направлении боевые действия ведутся по всему фронту. «Самый мощный вражеский обстрел уже традиционно состоялся в Авдеевке. Он продолжался непрерывно четыре часа», — сказал Лысенко, добавив, что ВС ДНР применяли минометы.

При этом в Верхнеторецком вечером произошло боестолкновение между украинскими силовиками и бойцами ДНР. «В общем, бой длился около 50 минут, противник был вынужден отступить. С нашей стороны, к сожалению, не обошлось без потерь. В Троицком и на позиции «Шахта Бутовка» также произошли вражеские минометные обстрелы», — рассказал Лысенко.

Полковник проинформировал, что на Мариупольском направлении спокойных районов на фронте нет, однако наиболее интенсивные боевые действия шли в Красногоровке, Марьинке, Старогнатовке и на участке Павлополь — Широкино. «Как и в прошлые дни, противник активно применяет минометы и БМП… Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении состоялся 31 вражеский обстрел, в том числе девять — из тяжелого вооружения», — подчеркнул Лысенко.

Также сегодня пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Кировоградской области сообщила, что в одном из помещений военной части в г. Кропивницкий прогремел взрыв. Отмечается, что взрыв произошел на этаже, который находится в аренде 3-го полка специального назначения Министерства обороны Украины. В то же время местные СМИ пишут, что в результате взрыва погиб один человек, а еще трое получили травмы.

Кроме того, сегодня Госконцен «Укроборонпром» представил новый боевой модуль «Вий», который устанавливается на бронетехнику.

Модуль «Вий», предназначенный для поражения живой силы противника и боевой техники на расстоянии до 2 км, а также воздушных целей на высоте до 1 км. Отмечается, что модуль может устанавливаться на легкую бронетехнику, что значительно усиливает ее огневую мощь. «Вооружение изготовлено в Украине и из отечественных комплектующих. «Вий» является ярким примером кооперации государственных и частных предприятий», — заявил генеральный директор ГК «Укроборонпром» Роман Романов.

Одной из главных особенностей «Вия», благодаря использованию 23-мм пушки ГШ-23, является высокий темп стрельбы в 3 тыс. выстрелов в минуту, то есть во врага за одну секунду вылетает 50 снарядов.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября мэр Докучаевска Александр Качанов заявил о разрушении 22 домов. «В результате обстрела нашего города с украинских позиций этой ночью и утром повреждения различной степени получили 22 дома. Поступали заявления о повреждениях кровли, фасадов, остекления. Мы продолжаем собирать информацию», — сказал Качанов.

Напомним, 21 сентября в Минске представители ЛНР и ДНР на встрече участников Трехсторонней контактной группы парафировали подписанное представителями Украины, России и ОБСЕ рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе. Документ предусматривал создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской (Луганщина) и Петровского (Донетчина). Разведение сил произошло только в Золотом (1 октября) и Петровском (7 октября).