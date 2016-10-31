Астрахань, 31 октября, 2016, 19:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поддержал идею создания закона о российской нации. Предполагается, что закон будет регулировать межэтнические отношения.

Дарья Антонова ИА REGNUM День народного единства. 4 ноября 2015 года

«Но что точно можно и нужно реализовывать — это прямо над этим нужно подумать и в практическом плане начать работать — это закон о российской нации», — сказал президент на заседании совета по делам национальностей.

Кроме того, Путин поддержал идею проведения Года единства российской нации. «Это могло бы быть очень большим знаковым консолидирующим событием, которое коснулось бы практически каждого этноса, каждого народа, который проживает в России», — отметил глава государства, указав на необходимость выбора этого года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме неоднократно заявляли о необходимости принятия закона о национальностях в РФ. Кроме того, обсуждалась инициатива о возвращении обязательной графы «национальность» в паспорте.