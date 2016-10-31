Астрахань, 31 октября, 2016, 19:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поддержал предложение возродить проект полилингвального образования в республиках России и настаивает на подготовке национальных кадров-преподавателей русского языка и литературы.

Николай Богданов-Бельский. Приготовление уроков (фрагмент)

«Нужно готовить национальные кадры, которые бы занимались русским языком и литературой, именно национальные», — заявил Путин на заседании совета по делам национальностей. Кроме того, по мнению главы государства, нужно проводить специальные наборы в педагогические вузы, чтобы «местные жители изучали бы русский язык и литературу, а потом возвращались домой».

В ходе заседания глава Агентства по делам национальностей Игорь Баринов предложил реанимировать проект полилингвального образования в республиках России, где школьные учебники содержали параграфы на русском и национальных языках.