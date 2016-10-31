Вильнюс, 31 октября, 2016, 19:39 — ИА Регнум. Премьер Литвы Альгирдас Буткявичюс, приняв сегодня, 31 октября, в здании правительства нового посла США Энн Холл, отметил «прекрасные двусторонние отношения государств» и подчеркнул значение трансатлантической связи и потребность продолжать укреплять лидерство США в Европе. «Несомненно, отношения с США имеют для Литвы стратегическое значение, — сказал премьер. — Мы благодарны правительству США за вклад в безопасность Литвы и всего региона».

Франсуа Верхейден. Слуга с подносом. 1852

Глава правительства отметил, что в последние годы Литва многого достигла: это и увеличившееся в два раз финансирование сферы обороны — до 1,79% от ВВП в 2017 году, присутствие сил НАТО в регионе, терминал сжиженного природного газа, электросоединение с Польшей и Швецией, рост прямых иностранных инвестиций, внедряемая новая социальная модель. «Двусторонние отношения наших стран очень крепкие, продуктивные и выгодны обеим сторонам», — сказала посол США, которая также положительно оценивает решение Литвы увеличить финансирование области обороны. Глава правительства также попросил у США оказать Литве поддержку при ее вступлении в Организацию по экономическому сотрудничеству и развитию.

«Энн Холл — 14-й посол США в Литве с 28 июля 1922 года, когда завязались дипломатические отношения Литвы и США. Посол Холл прибыла в Литву 29 сентября по случаю 25-летия со дня открытия посольства. Посольство США в Вильнюсе открыло двери 2 октября 1991 года», — отметили в пресс-службе Буткявичюса. Посол Холл уже раньше работала в Литве. В 2010—2013 годах она занимала должность заместителя посла США в Литве, а позже некоторое время выполняла функции временного доверенного лица.