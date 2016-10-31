Ереван, 31 октября, 2016, 19:22 — ИА Регнум. В Ереване — как в экспертном сообществе, так и среди политиков — бытуют различные точки зрения относительно возможного решения Карабахского конфликта. Одна из них сводится к тому, что вместо независимости НКР должна быть присоединена к Армении. ИА REGNUM опросило ряд политиков и экспертов на эту тему.

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Комментируя вероятность присоединения Карабаха к Армении, политолог Александр Манасян отметил, что надо понять, не опасен ли данный путь. «При такой постановке вопроса встает проблема преодоления препятствий международно-правового характера. Я так думаю, что независимость — самый неопасный и короткий путь к решению конфликта вообще, потому что, еще в свое время, когда был выдвинут вопрос присоединения, это было сделано с целью не разрешить проблему, а организовать «поджог» СССР. Это стало детонатором развала СССР, но это исходило не от нас, такая формула была подброшена. У меня есть подозрения, что и сейчас время от времени это подбрасывается, чтобы опять загнать нас в ловушку. Самым коротким путем к решению данной проблемы является независимость», — добавил Манасян.

Он отметил, что достижение независимости не предполагает таких «подводных камней», которые есть на пути к воссоединению. По словам политолога, это путь более легкий, кроме того, данное решение укладывается в формулу принципа свободного самоопределения народов.

Депутат Национального Собрания от правящей Республиканской партии Армении, глава партии «Национальное Единение» Арташес Гегамян отметил, что президент страны очень четко изложил свою позицию, которая созвучна с его подходами в данном вопросе. «Президент сказал, что в случае, если вдруг Азербайджан опять попытается испытать свою судьбу и решится вооруженным путем присоединить Карабах к Азербайджану, тогда Армения незамедлительно в официальном порядке признает независимость НКР», — сказал Гегамян.

В свою очередь председатель Демократической партии Армении Арам Саркисян, оценивая вероятность присоединения Карабаха к Армении, подчеркнул, что положительно относится к данной идее. «Я считаю, что, в принципе, этот вопрос сам по себе разрешен», — добавил Саркисян.

По его словам, парламент Армении еще 1-го декабря 1989 года принял постановление об объединении НКР с Арменией. «Дело в том, что фактически это так и есть, Арцах, в принципе, является частью Армении, как в историческом, так и правовом плане. Нагорно-Карабахская автономная область вышла из состава Азербайджана согласно закону от 3-го апреля 1990 года «о порядке выхода из состава СССР», и тем самым, не нарушала территориальную целостность Азербайджанской Республики», — сказал Саркисян. По его словам, тогда было дано право путем референдума покинуть состав тех республик, которые выходили из СССР, если они были не согласны с этим решением.

Говоря о недавнем заявлении президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что Баку готов предоставить Карабаху статус автономной республики. Саркисян отметил, что это абсолютно нереально. «Это чисто пропагандистский шаг. Надо исходить из того, что вопрос статуса НКР давно решен путем референдума 1991 года», — добавил Саркисян.

В свою очередь директор Армянского центра стратегических и национальных исследований Манвел Саркисян добавил, что вариант присоединения Карабаха к Армении интенсивно муссируется среди армянского общества после апрельской войны

«По большому счету, апрельская война очень многое изменила, и те подходы, которые ранее практиковались, фактически уже не вызывают никакого доверия. Кроме того, в переговорном процессе возникла некоторая стагнация, и, естественно, что поднимается вопрос полного пересмотра подходов», — подчеркнул Саркисян.

Эксперт отметил, что пока он не наблюдает изменений подходов в официальной политике Армении, тем не менее, не исключил вероятности присоединения Карабаха к Армении. Как подчеркнула первый омбудсмен Армении Лариса Алавердян, как изначальное, так и конечное целепологание заключалось в том, что есть разделенный народ и, естественно, он стремится к объединению. «Что касается времени и формы — это совершенно другой вопрос. Действительно, надо быть предельно деликатным и пройти процедуру таким образом, чтобы с одной стороны не нарушать принцип справедливости, то есть воссоединение народа, а с другой стороны, не порушить очень хрупкую ситуацию в регионе. Вот в этом контексте нужно вести филигранную работу с тем, чтобы подходы международного сообщества к такому повороту дел, то есть возвращению к истокам, было воспринято правильно», — добавила Алавердян.

По ее словам, она изначально не поддерживала единственный определенный метод — самоопределение, причем в составе Азербайджана, что завело армянскую сторону в неразрешимую ситуацию. «Поэтому я считала, что существуют и другие направления, по которым справедливая борьба народа Арцаха может увенчаться успехом. Один из этих путей — это воссоединение двух частей разделенного народа», — сказала Алавердян.

В свою очередь политтехнолог Виген Акопян, оценивая вероятность присоединения Карабаха к Армении, отметил, что данный вариант, существовал изначально, начиная с 1988 года, и решение от 1-го декабря 1989 года о воссоединении еще находится в силе.

«Это закреплено в предисловии Декларации о независимости Армении, включенной в Конституцию. Насколько я понимаю, согласно некоторым источникам, в каких-то схемах, в том числе в обновленных вариантах Мадридских принципов, такого рода вариант рассматривался. То есть в случае проведения референдума по международным правилам, а не правилам Азербайджана, в бюллетени может быть три варианта ответа: Хотите ли вы, чтобы НКР был в составе Азербайджана, был независимым либо воссоединился с Арменией», — добавил Акопян.

Он подчеркнул, что насколько ему известно в некоторых геополитических центрах заинтересованы в том, чтобы Армения стремилась к решению проблемы путем воссоединения, а не независимости, если дело дойдет до референдума, и все остальные пункты Мадридских принципов будут реализованы.

«В таком случае, фактически снимается вопрос гарантий безопасности, так как НКР становится неотъемлемой частью Армении. Кроме того, НКР перестает быть субъектом, где могут быть размещены миротворцы, отпадают и другие сложности. Такой вариант, насколько мне известно, рассматривается, но лишь в том случае, ели дело дойдет до референдума. Другой вопрос, что мы сейчас очень далеки от референдума, и переговорный процесс, по сути, находится в некотором тупике», — отметил Акопян.

О теме присоединения Нагорного Карабаха к Армении говорил на пресс-конференции в ИА REGNUM карабахский дипломат, государственный и общественный деятель Масис Маилян. «После апрельской войны в Нагорном Карабахе большинство экспертов в Ереване склоняются к Миацуму (с арм. — «воссоединение», движение за объединение двух армянских государств) Нагорно-Карабахской Республики с Арменией», — отметил он в ходе презентации своей книги «Карабахский мирный процесс. Взгляд из Арцаха» в Москве. Маилян полагает, что «при нынешних параметрах урегулирования Нагорно-кКарабахского конфликта добиться очень сложно, но можно добиться стабильности, чтобы не гибли люди».