Астрахань, 31 октября, 2016, 19:21 — ИА Регнум. Функции по социальной адаптации мигрантов может взять на себя Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН), соответствующее решение готовится, сообщил глава агентства Игорь Баринов на заседании совета по межнациональным отношениям.

Геннадий Семаков. В новых условиях. 1957

«В настоящее время в правительстве прорабатывается вопросы передачи нам штатной численности и мероприятий в данной сфере, а также средств федерального бюджета, предусмотренных на их реализацию», — сообщил глава агентства.

По его словам, «общее количество иностранных граждан, попадающих в России под категорию мигрантов, по некоторым оценкам, составляет около 10 млн человек, это эквивалентно 7% населения, указал он.

Высокий объем миграционных потоков указывает на необходимость реализации комплекса мероприятий, направленных на повышение правовой грамотности мигрантов, формирование уважения к российской нации, ее истории и культуре, отметил глава агентства.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ходе заседания Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям заявил президент РФ Владимир Путин призвал уделить особое внимание законодательству, «в том числе социальной и культурной адаптации мигрантов». «Сегодня эта сфера недостаточно устроена. Нужны специальные органы, профильные специалисты. При решении нужно учитывать потребность в специалистах», — отметил глава государства.