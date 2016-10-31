Рим, 31 октября, 2016, 19:17 — ИА Регнум. Тысячи людей стали бездомными после мощного землетрясения в центральной Италии. Они вынуждены проводит ночи в палатках, машинах и временных жилищах, передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung

Цитата из х/ф «Землетрясение». реж. Сарик Андреасян. 2016. Россия Выжившие

Премьер-министр Италии Маттео Ренци пообещал скорейшее и бесперебойное восстановление. Землетрясение опустошило «сердце» итальянцев, говорится в его заявлении.

Разрушенные деревни являлись частью идентичности их населения, отметил Ренци. В лагерях гражданской обороны уже поселили свыше 15 тысяч человек. Число бездомных оценивается намного выше.