Москва, 31 октября, 2016, 18:57 — ИА Регнум. Администрация Городской клинической больницы №1 им Н.И. Пирогова опровергла информацию о том, что 41-е отделение экстренной сосудистой хирургии расформировано. Об этом сегодня, 31 октября, заявил журналистам главврач больницы Алексей Свет.

В операционной

Он сообщил, что речь не идет о расформировании уникальной 41-й бригады экстренной сосудистой хирургии. Согласно приказу Департамента здравоохранения Москвы, эта бригада передана структурам скорой помощи. «Те из сосудистых хирургов, которые на скорую помощь пойти работать в этой же сосудистой бригаде не захотели, наверное, найдут себе какие-то другие места работы», — отметил Свет.

Напомним, ранее сегодня сосудистый хирург больницы имени Пирогова Константин Синякин в своем аккаунте на Facebook написал, что 41-е отделение сердечно-сосудистой хирургии Первой городской «прекращает существование» с 1 ноября.

«Два месяца назад нам раздали уведомления о сокращении отделения, больница предложила должности врачей статистического отдела», — пишет Синякин.

41-е отделение сосудистой хирургии ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова — это единственная в Москве выездная бригада экстренной сосудистой хирургии. Это отделение оказывало хирургическую помощь и осуществляло консультации больных с острой сосудистой патологией не только для Первой городской больницы, но и для всех стационаров столичного департамента здравоохранения.

Бригада состояла из девяти сердечно-сосудистых хирургов, при этом двое из них были профессорами, трое — доктора медицинских наук, и трое — кандидатами медицинских наук.

Также бригада осуществляла ангиохирургическую помощь в родильных домах Москвы при осложненных родах. В среднем, в год бригада осуществляла 3 тысячи выездов в стационары Москвы и проводила до 200 операций при острой сосудистой патологии.

С чем связано переформирование бригады — не сообщается.