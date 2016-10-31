Махачкала, 31 октября, 2016, 18:44 — ИА Регнум. Около 200 человек собрались сегодня, 31 октября, в столице Дагестана на акцию протеста. Митингующие требовали решить проблемы в сфере ЖКХ, где, по их мнению, сложилась критическая ситуация, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Беспокойство собравшихся на центральной площади Махачкалы связано с длительными перебоями в водоснабжении отдельных районов дагестанской столицы, подтоплением улиц во время недавних проливных дождей, забастовкой городских водителей маршруток, а также продолжающейся вспышкой острой кишечной инфекции из-за загрязнения питьевой воды.

Шамиль Ибрагимов Митинг

Протестующие начали собираться на площади ближе к полудню. Группа активистов выражала недовольство, скандируя в адрес городской администрации: «Позор!» и «В отставку!». К тому времени место акции было оцеплено сотрудниками полиции, которые начали теснить собравшихся в сторону памятника Ленину. Оказавших сопротивление правоохранители увезли на полицейских машинах.

Представители администрации не вышли к протестующим, но приняли нескольких активистов в здании мэрии. Активисты высказали чиновникам свое недовольство и потребовали освободить задержанных участников акции. Они оставили за собой право провести новую акцию протеста 15 ноября, если до тех пор озвученные проблемы не будут решены. Работники мэрии в ответ попросили собравшихся разойтись и направить в адрес Минюста РД уведомление о проведении санкционированного митинга.

После этого большинство горожан покинули площадь. Около 50 человек остались стоять у здания мэрии, пока задержанных активистов не отпустили. В пресс-службе МВД Дагестана сообщили, что в полицию с протестной акции были доставлены четыре человека. В отношении них составлены протоколы об административном нарушении по статье «Хулиганство».

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Как сообщало ИА REGNUM, проблемы с водоснабжением испытали жители Кировского района Махачкалы с 17 по 31 октября из-за ремонтных работ на Миатлинской ГЭС, водовод которой снабжает водой значительную часть дагестанской столицы.

С 21 по 25 октября в городе случился транспортный коллапс из-за забастовки водителей маршрутных такси и резкого ухудшения погодных условий. Маршрутчики требовали упростить процедуру регистрации газобаллонного оборудования и отменить на время полицейские рейды, в ходе которых транспорт без разрешения на установку газобаллонного оборудования отгонялся на штрафстоянку.

Одновременно в городе начались проливные дожди. За три дня в Махачкале выпала месячная норма осадков. Наиболее крупные магистрали города оказались затопленными из-за неисправности ливневой канализации.

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С 27 октября по сегодняшний день в городе наблюдается вспышка острой кишечной инфекции. С признаками отравления были госпитализированы более 300 человек. По словам главы Роспотребнадзора РФ Анны Поповой, причиной распространения инфекции является заражение питьевой воды после продолжительных ливней, в том числе из-за износа водопроводных сетей.