Великий Новгород, 31 октября, 2016, 18:35 — ИА Регнум. Парапет у входа в Новгородский кремль сегодня, 31 октября, вновь превратился в импровизированный мемориал по жертвам авиакатастрофы самолёта А321 авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эль-Шейха (Египет) в Санкт-Петербург. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в знак памяти и скорби о пассажирах рейса неравнодушные новгородцы принесли сюда цветы, рисунки, свечи.

Adm.nov.ru Новгородцы несут цветы к Кремлю в память о жертвах авиакатастрофы над Синаем

Память погибших земляков почтили губернатор Новгородской области Сергей Митин и председатель Новгородской областной думы Елена Писарева, которые также возложили цветы к импровизированному мемориалу. «Вместе с родственниками погибших мы искренне переживаем произошедшую год назад трагедию и разделяем тяжесть потерь. Эта страшная трагедия унесла жизни 224 человек, в том числе 25 детей. Среди погибших было 15 жителей Новгородской области. Трагедия над Синайским полуостровом никого не оставила равнодушным. Мы скорбим по погибшим, соболезнуем их родным и близким», — говорится в обращении главы региона.

Напомним, в самолёте авиакомпании «Когалымавиа», летевшем из Египта, произошёл взрыв. В 7:14 31 октября 2015 года он не вышел на связь. Погибли все 224 человека: 217 пассажиров и семь членов экипажа. Среди пассажиров рокового рейса были 15 новгородцев, девять из них, в том числе ребёнок — жители Великого Новгорода.