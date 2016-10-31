Чебоксары, 31 октября, 2016, 18:33 — ИА Регнум. В Чувашии в январе-сентябре 2016 года в результате внешних причин умерли 1533 человека, что на 10,6% ниже аналогичного прошлогоднего периода. Показатель смертности в расчёте на 1 тыс. населения составил 165,5 (в Поволжье — 121,1). Чаще, чем в Чувашии, в результате воздействия внешних причин в Поволжье умирают только в Марий Эл (167,2). Минимальный показатель зарегистрирован в Татарии (81,7). Всего в Поволжье в результате внешних причин в январе-сентябре 2016 года умерли почти 26,9 тыс. человек. Об этом свидетельствуют предварительные данные Росстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Владимир Маковский. Не пущу! 1892

В Чувашии в структуре внешних причин наибольшую долю занимают алкогольные отравления, дорожно-транспортные происшествия и самоубийства. В результате транспортных несчастных случаев за девять месяцев в республике погибли 175 человек, что в расчёте на 1 тыс. жителей составило 18,9 (в Поволжье — 14,1). В том числе дорожно-транспортные происшествия унесли жизни 143 жителей Чувашии — показатель смертности от ДТП составил 15,4 (в Поволжье — 10,8). Это максимальные показатели смертности в ПФО.

В результате отравлений и воздействия алкоголем с неопределенными намерениями умерли 75 жителей Чувашии, это — половина всех погибших в ПФО по данной причине (156). Показатель смертности в республике в расчёте на 1 тыс. населения составил 8,1 (в Поволжье — 0,7). Помимо этого, алкогольное отравление стало причиной смерти 62 человек, показатель смертности — 6,7 (в Поволжье — 6,7). Выше, чем в Чувашии, данный показатель был в пяти регионах Приволжского округа. Напомним, ранее Чувашия вошла в число самых «пьющих» регионов страны: по данным рейтинга, составленном в рамках проекта «Трезвая Россия», республика заняла 72 место из 85.

Читайте также: Жителей Чувашии губит алкоголь

В январе-сентябре были убиты в Чувашии 66 человек, в расчёте 1 тыс. населения показатель составил 5,8 (в Поволжье — 6,8). Покончили жизнь самоубийством 66 жителей, показатель смертности — 7,1 (в Поволжье — 20,7).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в январе-сентябре 016 года умерли 12 232 жителя, что на 0,8% (или на 104 человека) меньше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Число родившихся превысило число умерших на 3,6% (в январе-сентябре 2015 года — на 4,2%). Основными причинами смерти жителей Чувашии остаются болезни системы кровообращения (37,6% всех умерших), внешние причины смерти (13,3%), новообразования (12,4%), болезни органов пищеварения (6,2%) и болезни органов дыхания (5,2%).