Радио REGNUM: выпуск за 31 октября
Москва, 31 октября, 2016, 18:07 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Владимир Путин подписал закон о приостановке соглашения с США по плутонию;
- Счетная палата России предлагает усилить уголовную ответственность за незаконный вывод капиталов за рубеж. За 2 года он превысил триллион рублей;
- Новые украинские санкции против России вступили в силу;
- Предвыборная гонка в США: ФБР официально начинает изучение переписки по делу Клинтон, кандидат от Демократической партии бросает вызов директору организации. Разрыв между Клинтон и Трампом сократился до 1%. Досрочно проголосовали уже 20 млн человек;
- В Молдавии состоится второй тур президентских выборов;
- Полиция приступила к зачистке Парижа от лагерей беженцев;
- В Турции полиция задержала главного редактора оппозиционной газеты, были уволены десять тысяч госслужащих. Рассматривается вопрос введения смертной казни;
- Николас Мадуро объявил о новом этапе Боливарианской революции;
- Сто городов Италии разрушены после землетрясения.