Красноярск, 31 октября, 2016, 18:05 — ИА Регнум. В Красноярске в центре «Эго», специалисты которого оказывают психолого-педагогическую и медико-социальную помощь детям с ограниченными возможностями здоровья, проблемами в развитии и поведении, прошла ярмарка образовательных возможностей. Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов посетил мероприятие, пообщался с педагогами, родителями детей, которые пришли на занятия.

Департамент информационной политики администрации города Красноярска Эдхам Акбулатов посетил ярмарку образовательных возможностей в центре «Эго»

Мероприятие такого формата — это пилотный проект. Его основная цель — выявление возможностей особенных детей в плане получения дополнительного образования, раскрытия творческих способностей.

«Необходимо понимать, что в силу психологических ограничений, которые накладываются на детей с ограниченными возможностями, многие родители не знают, в какой сфере может раскрыться их ребенок, — говорит директор центра «Эго» Дмитрий Юрков. — Предлагая формы допобразования в различных сферах, мы пытаемся повысить общий показатель ребенка, но что самое главное, мы стараемся способствовать его дальнейшему образованию, получению им профессии. На сегодняшний день практик, по которым ребенок с повышенными образовательными потребностями получал бы профессию, пока нет. Мы понимаем, что нам необходимо работать на опережение».

Ярмарка объединила образовательные квесты, дискуссии по вопросам обучения и развития ребятишек с ограниченными возможностями здоровья. Для всех посетителей начала свою работу первая коуч-лаборатория. Суть этого проекта — оказание помощи по самоопределению особенных детей и их последующей самореализации во взрослой жизни.

По мнению родителей, практика проведения таких мероприятий очень важна. «Мы бы очень хотели, чтобы наши дети были социализированы в общество, чтобы они получали профессию, работали в интеграционных мастерских. Навыки, интересы и пристрастия закладываются, конечно, на занятиях по программам дополнительного образования. К примеру, мой сын занимался регби, не один год занимается плаванием, сейчас вот начинает ходить в секцию дзюдо. Он играет в шахматном клубе, ходит в театральную инклюзивную студию в ТЮЗе. Дополнительное образование помогает ему раскрывать свои возможности, таланты. Что касается выбора будущей профессии, то у него есть пристрастие — кулинария. И я думаю, что в программы по дополнительному образованию особенных детей необходимо включать много разных направлений», — рассказал отец мальчика с расстройством аутического спектра Анатолий Гох.

На ярмарке образовательных возможностей родители особенных детей консультировались с психологами, дефектологами, логопедами, вместе со специалистами подбирали варианты дополнительной занятости своих детей во внеурочное время.

Для мальчишек и девчонок были открыты площадки по обучению различным видам творчества: технике рисования акриловыми красками и палочками, восковому копированию, тестопластике, игре на этнических барабанах.

Общаясь с родителями и специалистами, которые пришли в центр «Эго», Эдхам Акбулатов подчеркнул, что в Красноярске поэтапно формируется среда открытого и дружелюбного города, в том числе, и в сфере образования. «Центр «Эго» является муниципальной методической базой в разработке и внедрении программ дополнительного образования для детей с повышенными потребностями, — сказал он. — Эта задача очень непростая, и, по сути, сейчас идет экспериментальная реализация проекта, в котором участвует порядка 40 семей. Программы дополнительного образования пока еще до конца неотработаны, и нам важно довести их, что называется, до совершенства. Уверен, что если мы пойдем по пути создания образовательной системы, то результат обязательно будет. Вместе с родителями и специалистами мы договорились встретиться весной будущего года, чтобы посмотреть первые результаты внедрения пилотного проекта».

В завершение встречи Эдхам Акбулатов предложил внедрять программы дополнительного образования для детей с повышенными потребностями не только в муниципальных учреждениях, но и в частных центрах, развивая еще одно направление в сфере муниципально-частного партнерства.