Самарская область, 25 июня, 2013, 11:30 — ИА Регнум. В Самарском регионе с 1 июля поднимут тарифы на коммунальные услуги. Об этом сегодня, 25 июня, сообщает областная власть, называя скачек цен в ЖКХ на 12-15% "умеренным ростом", передает корреспондент ИА REGNUM.

По официальной информации, в настоящее время в области действуют коммунальные тарифы на уровне декабря 2012 года. "Умеренный рост тарифов в сфере электроэнергетики, тепло-, газо- и водоснабжения и водоотведения произойдёт однократно с 1 июля 2013 года, - сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства. - Все тарифные решения в регионе на 2013 год приняты в рамках предельных индексов, установленных Федеральной службой по тарифам на минимально возможном уровне".

Согласно заявлению властей, с 1 июля рост платы граждан в среднем не превысит 12% (за исключением случаев преобладания в структуре совокупного платежа платы за услуги по электроснабжению и газоснабжению, в таких случаях прирост оплаты допустим до 15%, в соответствии с предписаниями федерального центра). В среднем за год рост совокупного платежа граждан за ЖКУ в зависимости от набора коммунальных услуг не превысит 6% (7,5% в указанных случаях), так как в первом полугодии 2013 года коммунальные тарифы не менялись. С 1 июля тарифы на электроэнергию для городского населения составят 3,05 рубля за кВтч, для сельского - 2,14 рубля. Цена на газ по приборам учета за 1 куб.м. составит - 3,68 рубля, при отсутствии прибора учета - по нормативу 90,09 рубля за одного человека.

Областное правительство напоминает, что экономически обоснованные тарифы в сфере теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод устанавливаются отдельно для каждой ресурсоснабжающей организации. Поэтому даже на территории одного муниципального образования цены на услуги тепло - и водоснабжения могут отличаться.