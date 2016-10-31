Прокурор Ленобласти отправлен в отставку указом президента
Санкт-Петербург, 31 октября, 2016, 17:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемой должности прокурора Ленинградской области Станислава Иванова. Текст указа главы государства
Как сообщали СМИ, Станислав Иванов написал прошение об отставке на имя президента 20 октября.
Исполнять обязанности прокурора Ленобласти в ближайшее время будет первый заместитель прокурора Магомед Дибиров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.
По данным портала 47news, некоторое время назад прокурор Станислав Иванов якобы был госпитализирован с подозрением на отравление неизвестным веществом. После этого Роспотребнадзор обследовал его служебный кабинет и приемную. В ведомстве тогда заявляли о плановой проверке. О ее результатах не сообщается.
Станислав Иванов родился в 1965 году, в 1991 году окончил Московский юридический институт. В органах прокуратуры с 1992 года. С ноября 2004 г. по июль 2005 г. исполнял обязанности прокурора Заводского района г. Грозного прокуратуры Чеченской Республики. 2006−2013 гг. — прокурор Западного административного округа г. Москвы. В 2013—2014 гг. — первый заместитель прокурора Калужской области. Прокурором Ленобласти Иванов был назначен 6 августа 2014 года. Государственный советник юстиции 3 класса.