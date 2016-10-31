Санкт-Петербург, 31 октября, 2016, 17:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемой должности прокурора Ленинградской области Станислава Иванова. Текст указа главы государства от 31.10.2016 № 578 «Об освобождении от должности и назначении на должность в некоторых федеральных государственных органах» опубликован сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.

Prokuratura-lenobl.ru Станислав Иванов (скриншот страницы сайта прокуратуры Ленобласти)

Как сообщали СМИ, Станислав Иванов написал прошение об отставке на имя президента 20 октября.

Исполнять обязанности прокурора Ленобласти в ближайшее время будет первый заместитель прокурора Магомед Дибиров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

По данным портала 47news, некоторое время назад прокурор Станислав Иванов якобы был госпитализирован с подозрением на отравление неизвестным веществом. После этого Роспотребнадзор обследовал его служебный кабинет и приемную. В ведомстве тогда заявляли о плановой проверке. О ее результатах не сообщается.

Станислав Иванов родился в 1965 году, в 1991 году окончил Московский юридический институт. В органах прокуратуры с 1992 года. С ноября 2004 г. по июль 2005 г. исполнял обязанности прокурора Заводского района г. Грозного прокуратуры Чеченской Республики. 2006−2013 гг. — прокурор Западного административного округа г. Москвы. В 2013—2014 гг. — первый заместитель прокурора Калужской области. Прокурором Ленобласти Иванов был назначен 6 августа 2014 года. Государственный советник юстиции 3 класса.