Лондон, 31 октября, 2016, 17:24 — ИА Регнум. «Путин готовит удар по Алеппо, пока Америка сосредоточена на своих выборах. Российские боевые корабли путешествовали через Средиземное море с целью формирования ударного кулака в ключевом районе Сирии, — пишет издание. — Президент России пытается воспользоваться политической неопределенностью в Соединенных Штатах, где Барак Обама стал «хромой уткой», не влияющей ни на что, а внимание всей страны приковано к битве за Белый дом».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Российская флотилия боевых кораблей, во главе с авианосцем «Адмирал Кузнецов», держит свой путь через Средиземное море с единственной целью — атаковать город, и считается, что три подводные лодки класса «Акула», замеченные недавно в водах Ирландского моря, собираются присоединиться к ним», — отмечает Mail.

Как утверждает газета, «западный разведывательный источник сообщил, что русские уже на грани крупномасштабного наступления на Алеппо, которое может повлечь большие гуманитарные последствия. Новый американский президент вступит в должность только в январе следующего года. Значит, руки у Асада и Путина развязаны, по крайней мере, на ближайшие два месяца».