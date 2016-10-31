Тутаев, Ярославская область, 31 октября, 2016, 17:23 — ИА Регнум. Арбитражный суд Ярославской области признал банкротом ОАО «Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева», расположенный в поселке Константиновский Тутаевского района. Как следует из судебного решения, завод дважды подавал заявление о собственном банкротстве, сообщает РАПСИ.

Yarregion.ru НПЗ им. Менделеева

В отношении завода, входящего в холдинг «Менделеев Групп» открыто конкурсное производство сроком на полгода. При этом временный управляющий НПЗ установил признаки преднамеренного банкротства предприятия.

Ранее, в конце 2015 года, Ярославский НПЗ сообщал, что «предпринимаются все необходимые меры по финансовому оздоровлению предприятия и скорейшему возобновлению производства», уточняет РАПСИ. При этом один из крупнейших кредиторов НПЗ — ОАО «Московский кредитный банк» — уже пыталось инициировать процедуру банкротства предприятия.

Финансовые проблемы НПЗ им. Д.И. Менделеева уже чуть было не обернулись для Ярославской области экологической катастрофой. Как ранее сообщало ИА REGNUM, по умыслу руководства завода, сотрудники предприятия несколько месяцев не получали зарплату. Задолженность по заработной плате превысила 30 миллионов рублей, после чего предприятие остановилось. В начале марта работники завода выходили на пикет, требуя спасти НПЗ, являющийся, по сути, градообразующим заводом.

Более того, остановка завода привела к прекращению работы очистных сооружений на кислогудронных прудах-накопителях, которые находятся в непосредственной близости к реке Печегда, недалеко от места ее впадения в Волгу. В результате этого в водную артерию региона могли попасть 366 тысяч тонн гудрона. Вообще, как выяснилось, ущерб экологии завод наносит с 2013 года — из-за изношенных очистных сооружений, и сумма этого ущерба достигла почти 6 миллионов рублей.

К решению проблемы подключилось правительство Ярославской области, органы следствия и прокуратуры. В итоге, кроме финансовых проблем завод получил еще несколько уголовных дел — по факту невыплаты заработной платы и по факту ущерба, нанесенного окружающей среде.

Ярославский НПЗ был основан в 1879 году. В 1881 году на заводе работала группа сотрудников во главе с ученым-энциклопедистом Дмитрием Менделеевым. При этом, по информации суда, завод включен в Реестр субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе, в отношении которых осуществляются государственное регулирование и контроль.