Ярославль, 31 октября, 2016, 17:03 — ИА Регнум. Дата обжалования приговора отстраненному мэру Ярославля Евгению Урлашову и его советнику Алексею Лопатину не назначена спустя почти 3 месяца после оглашения приговора. Два месяца, запрошенные защитой осужденного мэра Ярославля Евгения Урлашова на ознакомление с приговором в рамках апелляции, истекли. Однако, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Ярославского областного суда, фемида пока не намерена ограничивать адвокатов в сроках.

ИА REGNUM Суд над Евгением Урлашовым

«Пока они укладываются, но времени, действительно, прошло много. Пока суд не видит оснований для ограничения сроков ознакомления с приговором. Параллельно с ним знакомится и прокуратура. Однако если суд усмотрит попытки затягивания процесса, конкретные даты будут обозначены», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Ярославского областного суда Наталья Сарбунова.

При этом она отметила, что суд готов предоставить защите Евгения Урлашова «еще неделю или чуть больше».

Между тем, пока в вопросе о виновности Евгения Урлашова не поставлена точка и приговор суда не вступил в законную силу, назначение Владимира Слепцова на пост ярославского градоначальника остается невозможным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, приговор в отношении трех основных фигурантов «дела Урлашова» был оглашен Кировским районным судом Ярославля 3 августа. Отстраненный мэр города был признан виновным в вымогательстве и получении взятки и приговорен к 12,5 года лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 60 миллионов рублей. Алексей Лопатин также был признан виновным в вымогательстве взятки и осужден на 7 лет строгого режима без штрафа. Вину Дмитрия Донскова суд не счел доказанной, он был оправдан.

Адвокаты Евгения Урлашова и Алексея Лопатина подали апелляционные жалобы на приговор суда. Прокуратура, в свою очередь, оспорила вердикт в отношении Дмитрия Донскова.