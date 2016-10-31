Ярославль, 31 октября, 2016, 16:46 — ИА Регнум. В Ярославле начался процесс формирования нового созыва Избирательной комиссии Ярославской области, который будет работать до 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном избиркоме. Избирательная комиссия Ярославской области формируется сроком на 5 лет и состоит из 14 членов с правом решающего голоса. Половина назначается Ярославской областной думой, другая половина — Губернатором Ярославской области.

ИА REGNUM Избирательная комиссия Ярославской области

Своих представителей в облизбирком направят «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и ПАРНАС. ПАРНАС уже выдвинул своего кандидата — им стал действующий член комиссии Андрей Мельников. В нынешний созыв он был предложен политической партией «Справедливая Россия».

Нынешний созыв облизбиркома был сформирован в мае 2011 года. Стоит отметить, что он был неоднороден. За время действия созыва сменилось три председателя, изначально комиссию возглавлял Сергей Бабуркин, покинувший данный пост в связи с переходом на должность Уполномоченного по правам человека Ярославской области, затем ее возглавлял Денис Васильев, арестованный и осужденный за коррупцию. После этого председателем регионального избиркома стал Олег Килипченко, который возглавил комиссию в ноябре 2013 года.

Документы с предложениями о кандидатах в члены Избирательной комиссии Ярославской области принимаются до 19 ноября.