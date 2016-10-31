Пенза, 31 октября, 2016, 16:45 — ИА Регнум. Наибольшее количество «мест концентрации лиц, занимающихся проституцией» зафиксированы полицией в Пензе на территории Октябрьского и Ленинскогого районов, а также в области — в Кузнецке и Кузнецком районе, сообщила 31 октября пресс-служба ГУ МВД региона.

Борис Григорьев. Марсельская проститутка (фрагмент). 1923

Всего в ходе оперативных мероприятий, который проводились в Пензенской области в течение недели, было составлено 48 протоколов за занятие проституцией. Санкция статьи 6.11 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 1500 до 2000 тысяч рублей, отмечают в ведомстве.

Какие поступления в областной бюджет ежегодно приносят штрафы жриц любви и граждан, способствующих процветанию этого преступного бизнеса, в ГУ МВД региона не уточняют.