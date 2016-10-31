Нижний Новгород, 31 октября, 2016, 16:40 — ИА Регнум. Департамент дорожного хозяйства Нижнего Новгорода выявил множество мелких дефектов на дорогах, где только что завершен ремонт дорожного полотна. Об этом заявил глава городской администрации Сергей Белов по окончании оперативного совещания в мэрии 31 октября 2016 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Дороги

По его словам, нарекания вызывает состояние тротуаров и дорожного полотна в тех местах, где на проезжей части расположены колодцы.

Белов пообещал, что подрядные организации в обязательном порядке должны будут исправить все выявленные недочеты за свой счет. В противном случае деньги за проведенные работы им выплачены не будут.

Кроме того, по программе ремонта осталось нанести дорожную разметку на площади Горького и улице Красносельская. Для проведения этих работ подрядчики и чиновники будут «ловить сухую погоду».

По данным мэрии, в план ремонтной кампании 2016 года вошли 24 участка улично-дорожной сети Нижнего Новгорода. Объем работ составляет 358,215 тыс. квадратных метров. Общая стоимость ремонта — 439,4 млн рублей.

В соответствии с заключенными муниципальными контрактами срок окончания производства работ установлен 1 декабря 2016 года. Однако подрядные организации взяли на себя обязательства завершить основные работы на проезжей части к 20 октября, а к 1 декабря закончить асфальтировку тротуаров и благоустройство прилегающих газонов.