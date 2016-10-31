Санкт-Петербург, 31 октября, 2016, 16:40 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга на заседании бюджетно-финансового комитета парламента 31 октября поддержали проект городского бюджета на 2017 год, подготовленный городским правительством, передает корреспондент ИА REGNUM.

Assembly.spb.ru Заксобрание Санкт-Петербурга

Документ предполагает, что в 2017 году расходы Петербурга составят почти 535 млрд рублей, доходы — около 471 млрд рублей, что приведет дефицит бюджета к цифре в 64,32 млрд рублей, с ростом на 10% по сравнению с 2016 годом.

По словам главы комитета финансов Алексея Корабельникова, Смольный все еще ожидает дополнительных вливаний со стороны федерального центра. В частности, около 4 млрд рублей Москва должна перечислить на строительство метро в северной столице.

Кроме того, как сообщил Корабельников журналистам, ко второму чтению основные распорядители бюджетных средств уже подготовили предложения на дополнительные 70 млрд рублей, однако Смольный сможет одобрить расходы не более, чем на 5,5 млрд рублей, чтобы не раздувать бюджетный дефицит больше установленного законом размера.

Проект городского бюджета-2017 будет вынесен на рассмотрение Законодательного собрания Санкт-Петербурга в первом чтении на одном из пленарных заседаний в ближайшее время.

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Одновременно сегодня депутаты на заседании бюджетно-финансового комитета обсудили проект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов и решили рекомендовать Заксобранию принять его за основу.

«Паритетный объем доходов и расходов бюджета ТФОМС на 2017 год составит 80 319 878,6 тыс. рублей», — отметили в пресс-службе Заксобрания.