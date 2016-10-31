Рига, 31 октября, 2016, 16:24 — ИА Регнум. Инспекторы Продовольственно-ветеринарной службы Латвии (ПВС) в период с 21 по 28 октября выявили 15 новых случаев африканской чумы свиней (АЧС) в популяции кабанов, сообщает BNS.

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Как стало известно, четыре павших от АЧС кабана обнаружено в Слампской волости Тукумского края, по два — Резкенском и Дундагском краях, по одному — в Даугавпилсском, Смилтенском, Мадонсокм, Резекнеснком, Екабпилсском, Ругайском и Аматском краях.

В целом, среди кабанов в 2016 году выявлено 893 случая АЧС в 218 волостях 68 краев и в трех городах — Резекне, Плявиняс и Юрмале. В свою очередь, домашние свиньи болели АЧС в Варкавском и Гулбенском краях, в результате этого было уничтожено более 300 свиней.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 24 октября инспекторы ПВС выявили 22 новых случая африканской чумы свиней (АЧС) в популяции кабанов, в том числе, впервые, в двух краях, граничащих на юге с Литвой. Также АЧС стремительно приближается к Курземе (западный регион Латвии), о чем свидетельствуют три случая заболевания кабанов в Слампе Тукумского края.

Напомним, африканская чума свиней в Восточной Европе может стать эндемической проблемой, если не будут найдены эффективные способы борьбы с ней, заявил на заседании комиссии Сейма Латвии по запросам гендиректор Продовольственно-ветеринарной службы Марис Балодис. «Если решения не будут найдены и реализованы, можно говорить о долгой, возможно, даже эндемической ситуации не только в Латвии, но и во всей Восточной Европе», — подчеркнул Балодис.

АЧС — очень опасное и легко передаваемое вирусное заболевание свиней. В местах, где констатировано заболевание, необходимо забить все стадо, поэтому вспышки этой болезни наносят большой экономический ущерб свиноводам. Согласно подсчетам специалистов, АЧС распространяется со скоростью 100 км в год, и уже в 2016 году болезнь свиней перекинется на Ригу.